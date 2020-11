Fonseca, in arrivo un regalo dallo Shakhtar: il club ucraino invierà un antifurto al suo ex allenatore

La scorsa settimana Paulo Fonseca ha subito un furto nel proprio appartamento. E l'incidente ha molto preoccupato la dirigenza dello Shakhtar Donetsk, suo ex club, che ha pensato di fare un bel regalo al mister della Roma: invierà in Italia uno dei migliori sistemi di sicurezza al mondo, progettato da un'azienda ucraina di nome Ajax. Questa proposta è stata fatta dal ds Darijo Srna, ex difensore del Cagliari.