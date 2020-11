Facebook: Salute Lazio si complimenta con i Friedkin per l'istituzione del 'Roma Department'

Dopo l'annuncio da parte della Roma della creazione del 'Roma Department' - struttura che si occuperà dei rapporti con la città - l'Assessorato alla Sanità del Lazio (tramite l'account Facebook 'Salute Lazio) si è complimentato con il club giallorosso. Questo il post: "Complimenti alla nuova proprietà dell’As Roma che ha deciso di puntare su una nuova struttura come il ‘Roma Department’ e auguriamo buon lavoro al neo Direttore Francesco Pastorella. In questi mesi di pandemia e lotta al COVID con la Fondazione Roma Cares abbiamo collaborato ed è stata al nostro fianco per sostenere i nostri operatori sanitari impegnati in prima linea. Puntare su una struttura con vocazione sociale come il nuovo Roma Department è una bella notizia e siamo certi che proseguirà la stretta collaborazione e il lavoro in comune al servizio delle persone e della comunità".

