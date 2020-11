Europa League, la top 11 della Uefa: c'è anche Pau Lopez (FOTO)

Pian piano sta tornando il giocatore che i tifosi della Roma avevano apprezzato nei primi mesi della sua avventura nella Capitale. Pau Lopez, che in estate ha perso il posto da titolare, sta dimostrando di essere tornato in fiducia come dimostrano i due clean sheet inanellati dalla Roma negli ultimi match di in Europa League. Non a caso il profilo Twitter della Uefa, che ha stilato la top 11 dell'ultimo turno della competizione continentale, tra i pali ha inserito proprio il portiere spagnolo. Questa la formazione ideale stilata dalla Uefa: Pau Lopez (Roma); Justin (Leicester), Trauner (Lask), Caner (Sivasspor), Haps (Feyenoord); Bailey (Leverkusen), Maddison (Leicester), Mantalos (Aek), Zivkovic (Paok); Julis (Spartak), Yazici (Lilla).