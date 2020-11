Coronavirus: positivo Pellegrini. Il centrocampista: "Ho qualche sintomo ma sto bene"

Un altro giocatore della Roma è costretto a fermarsi a causa del Covid-19. Questa volta è Lorenzo Pellegrini ad aver contratto il virus e a dare l'annunccio è stato lo stesso centrocampista attravreso il proprio profilo Instagram. Il numero sette giallorosso ha postato una fotografia accompagnata dalla scritta: "Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena.

Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!".