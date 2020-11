Addio a Dino Da Costa, la Roma: "Stretti al dolore dei suoi familiari" (FOTO)

Addio a Dino Da Costa ex centravanti della Roma scomparso nella giornata di oggi, all'età di 89 anni. Una vera e propria leggenda per i tifosi meno giovani, all'ottavo posto nella classifica dei bomber all time con la maglia giallorossa. Anche il club ha voluto dedicare un pensiero all'attaccante nato nel 1931: "L'As Roma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari".

"Ma quale paura, siamo forti!" ?❤️ L'#ASRoma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari pic.twitter.com/AlsKCqhD82 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 10, 2020