VIDEO - Zaniolo incoraggia Greggi dopo l'infortunio: "So come ci si sente, un abbraccio e forza Roma!"

Giada Greggi ha ricevuto diversi messaggi di incoraggiamento dopo l'infortunio al legamento crociato che la terrà per diversi mesi lontana dai campi da gioco. Tra gli altri, spunta anche il video di Nicolò Zaniolo, che manifesta la propria vicinanza alla calciatrice della Roma Femminile: "Ciao Giada, ti mando un abbraccio e un forte saluto. So come ci si sente in questi primi giorni però l'importante è stare accanto alle persone che ti vogliono bene, pensare a te e a rientrare al meglio. Ti faccio ancora un grosso saluto e forza Roma!"