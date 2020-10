VIDEO - Gli auguri di De Rossi all'ex Roma Marcucci per la sua nuova avventura alla Reggina: "Un onore vederti con la 16, faccio il tifo per te"

Una dedica che non potrà non apprezzare Andrea Marcucci, centrocampista classe '99 cresciuto nelle giovanili della Roma. Ad inviare un videomessaggio al giovane calciatore è stato Daniele De Rossi, che ha voluto fargli i migliori auguri in vista della nuova avventura calcistica:

"Allora io in 20 anni ho passato tante cose alla Roma, ma una la ricordo con particolare piacere. Giocavamo la sera, eravamo in ritiro. La mattina scendiamo giù a fare rifinitura e vediamo la squadra che entra in campo ed i numeri dei ragazzini della Roma dall'1 all'11 come succede sempre per i ragazzi giovani. Il capitano invece, questo ragazzetto biodo aveva già il 16. Mi avvicino alla panchina, c'era Roberto Muzzi, e chiesi 'come mai quello ha il 16?'. Mi ha spiegato com'era iniziata questa storia. Eri sempre titolare, quasi sempre capitano, ho avuto il piacere di viverti anche come compagno di squadra e mio padre che ti ha allenato per diversi anni mi ha detto molte cose di te. E' un onore per me che ancora indossi il 16, fallo diventare il tuo numero a tutti gli effetti. Faccio tanti auguri a te e a tutta la piazza di Reggio Calabria che è ricca di nostri ex compagni e amici. Una piazza che merita la Serie A. Un abbraccio e un in bocca al lupo Andrea, sai che faccio il tifo per te. Ciao!"