Gonzalo Villar, tra i migliori contro il CSKA Sofia, su twitter ha espresso esprime il suo commento sul pareggio di ieri: “Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci… Giá con la testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi"

Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci.. giá con la testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi⚡️ @OfficialASRoma pic.twitter.com/dgOxdMJB56

— Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) October 30, 2020