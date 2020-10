Twitter, Sorrentino scherza con De Rossi: "Che onore essere il primo portiere battuto da... Diego Bianchi" (FOTO)

Nell'intervista rilasciata da Daniele De Rossi a 'Propaganda Live', è stato uno dei primi ad essere menzionato: si tratta di Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A e primo estremo difensore ad essere battuto dall'ex numero 16 della Roma. Era il 10 maggio 2003, i giallorossi ospitavano il Torino.

Nel corso della chiacchierata andata in onda su La7, il conduttore Diego Bianchi ha scherzato raccontando di come anche lui, in occasione di una partita di beneficienza, avesse trafitto proprio Stefano Sorrentino, tra i pali anche in quell'amichevole.

Così l'ex fra le altre di Chievo e Palermo ha twittato rispondendo in tono scherzoso: "Che onore essere il primo portiere battuto da... Diego Bianchi. Ah già, poi anche da Daniele De Rossi"