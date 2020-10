Twitter, Smalling dice addio al Manchester Utd: "Orgoglioso di aver fatto parte di un club incredibile" (FOTO)

Chris Smalling ha voluto fortemente la Roma, ma non rinnega il suo passato. Il giocatore che trascorrerà la sua ultima notte a Manchester prima di volare nella capitale - il suo arrivo è previsto per domani alle 16.40 - e immergersi totalmente nell'universo romanista ha voluto salutare il Manchester United. Questo il messaggio d'addio del difensore inglese: "Un club incredibile, di cui sono orgoglioso di aver fatto parte. 10 anni fa avrei potuto solo sognare tutto ciò che abbiamo realizzato. Vi auguro tutto il meglio, mi rattrista partire ma so che continuerete a fare grandi cose!"

