Twitter, Ozil scherza con il profilo della Roma: “Admin? Io e Totti saremmo una grande coppia” (FOTO)

Mesut Ozil risponde all’invito (scherzoso) avanzato su Twitter dalla Roma per diventare uno degli admin dei social giallorossi. Il giocatore tedesco di origine turca - attualmente ai margini della rosa dell’Arsenal - ha citato il profilo inglese della Roma in uno dei numerosi tweet pubblicati sul social network: “Grazie Roma, penso che io e Totti potremmo essere un grande duo”.

Grazie @ASRomaEN - I think Totti and me could make a great duo ?? https://t.co/kEXXZVyCfY

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 27, 2020