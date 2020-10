Twitter, Mkhitaryan ringrazia Salvini: "Grazie per aver alzato la voce per il popolo di Artsakh!" (FOTO)

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma e capitano della nazionale armena, tramite un post pubblicato su Twitter ha ringraziato pubblicamente il Senatore Matteo Salvini per il sostegno espresso all'Armenia. Questo il messaggio del giocatore: "Grazie Senatore Salvini per aver alzato la voce per la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh!".

