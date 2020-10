Twitter, Mayoral suona la carica: "Testa alla Fiorentina, tutti insieme" (FOTO)

Schierato in entrambe le occasioni da titolare in Europa League da Paulo Fonseca, Borja Mayoral ha tutta la voglia di dimostrare ai tifosi giallorossi di che pasta è fatto. L'attaccante spagnolo in prestito dal Real Madrid ha caricato la prossima sfida della Roma contro la squadra di Beppe Iachini con un tweet: "Testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi. Forza Roma".