Twitter, la Roma ricorda Luisa Petrucci

Il 12 ottobre del 2005, la Roma, la Curva Sud e tutti i suoi tifosi perdevano "mamma" Luisa Petrucci, tra le tifose più famose della storia giallorossa. Dalla trattoria del padre dove andavano a cena giocatori romanisti tra le due guerre, alla sua professione di insegnante che non gli impediva di seguire i colori della Roma in casa o in trasferta. Nel 15esimo anniversario dalla sua scomparsa, la Roma l'ha ricordata con un post su Twitter e un articolo sul sito ufficiale.

15 anni fa, ci lasciava Luisa Petrucci ?☂️❤️#ASRoma https://t.co/oT02bLXHTB — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020