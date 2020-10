Twitter, la Roma ricorda Liedholm nel 98esimo anniversario della sua nascita (VIDEO)

Roma non dimentica mai i suoi eroi. Uno di questi è senza dubbio Nils Liedholm, storico tecnico giallorosso che ha condotto la Roma alla vittoria del suo secondo scudetto nella stagione 82/83. Il club, tramite il profilo Twitter ufficiale, ha ricordato l'allenatore svedese in occasione del 98esimo anniversario della sua nascita pubblicando il video dei festeggiamenti per il tricolore vinto a Marassi dopo il pareggio con il Genoa.





98 anni fa, nasceva il grande Nils Liedholm ? Barone ???❤️ #ASRoma pic.twitter.com/1IQnjIOx1i — AS Roma (@OfficialASRoma) October 8, 2020