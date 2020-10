Twitter: la Roma ricorda il primo gol di Di Bartolomei (VIDEO)

Oggi di 47 anni fa, il 7 ottobre 1973, Agostino Di Bartolomei - allora diciottenne - segnava la sua prima rete in giallorosso: era un Roma-Bologna all'Olimpico e finì in un successo per 2-1 per i giallorossi. E la Roma, su Twitter, ha colto l'occasione per celebrare, ancora una volta, l'indimenticabile capitano romanista: "7 ottobre 1973, Roma-Bologna. Il primo gol di Ago in giallorosso".

?️ 7 ottobre 1973, Roma-Bologna Il primo gol di Ago in giallorosso ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/QQmxrMPu3m — AS Roma (@OfficialASRoma) October 7, 2020