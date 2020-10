Twitter, la Roma piange Jeremy Wisten: "La depressione può colpire chiunque, riposa in pace" (FOTO)

La tragica scomparsa di Jeremy Wisten, giocatore 17enne che aveva fatto parte dell'academy del Manchester City toltosi la vita nella giornata di ieri, scuote il mondo del calcio e non solo. Anche la Roma, attraverso il proprio profilo Twitter inglese, manifesta sensibilità alla vicenda ed al tema della depressione in genere. Questo il pensiero del club: "Giocatori giovani, ex calciatori, tifosi... La depressione può colpire chiunque, bisogna stare attenti a chi ci circonda. Riposa in pace, Jeremy".

Young players, former players, fans... depression can affect anyone. We all need to look out for those around us.

Rest In Peace, Jeremy ? https://t.co/ltYWAunN5I

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 26, 2020