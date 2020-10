Twitter, la Roma festeggia la ricorrenza del cucchiaio di Totti a San Siro (VIDEO)

15 anni fa, in questo stesso giorno, la Roma era di scena sempre a San Siro. Avversario l'Inter e non il Milan come stasera ma nel teatro noto anche come la Scala del calcio, quel 26 ottobre del 2005 Francesco Totti realizzò uno dei suoi gol più belli in carriera: il cucchiaio, dopo una cavalcata partita nei pressi del centrocampo, che beffò irrimediabilmente Julio Cesar.

Questa sera giocheremo a San Siro. A 15 anni esatti da questa meraviglia ??❤️#ASRoma pic.twitter.com/hPyS9PBgQ1 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 26, 2020