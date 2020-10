Twitter, gli auguri della Roma a Falcao per i 67 anni del brasiliano (VIDEO)

Oggi Paulo Roberto Falcao compie 67 anni e ha ricevuto con un post sui vari canali social della Roma gli auguri del club giallorosso, in cui giocò tra il 1980 e l'85, prima di far rientro al San Paolo, in Brasile, per l'ultimo anno di carriera. Il "Divino", con la maglia della Roma, vinse un campionato, due volte la Coppa Italia e giocò una finale di Coppa dei Campioni.

