Twitter, Boniek si complimenta con Zalewski per la convocazione in prima squadra

La Roma ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte questa sera alle 20:45 alla gara contro il Benevento. Tra i nomi è presente per la prima volta anche quello del giovane Nicola Zalewski, giocatore della Primavera di Alberto De Rossi grande protagonista della vittoria di ieri contro l'Atalanta. Per questo motivo Zbigniew Boniek, suo connazionale ed ex giocatore della Roma oltre che attuale presidente della Federcalcio polacca, si è congratulato con il giovane attraverso il proprio profilo Twitter con questa frase: "Nicola oggi in panchina per la prima volta" accompagnando il tweet con alcuni applausi.

Nicola Zalewski dzisiaj po raz pierwszy na ławce???? @OfficialASRoma — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 18, 2020