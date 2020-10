Il giorno dopo il primo gol con la maglia della Roma, Pedro festeggia per la vittoria con l'Udinese. “Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il mio primo gol con questa maglia. +3 DAJE ROMA!!”, ha scritto su Instagram l'attaccante spagnolo.







Non nasconde la sua soddisfazione nemmeno Gianluca Mancini: “Non vedevamo l’ora di tornare a vincere. Con determinazione e da vero gruppo, avanti sulla nostra strada. Forza Roma!”