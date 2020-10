La Roma scende in campo insieme Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. Il giocatore infatti da qualche tempo si è impegnato in una campagna a sostegno dei bambini più bisognosi di Manchester. Il club giallorosso, tramite il profilo Twitter in inglese, ha espresso la sua vicinanza al calciatore dello United: "Continua così!".

Keep going Marcus Rashford ? — AS Roma English (@ASRomaEN) October 23, 2020