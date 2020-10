Roma Femminile, Greggi: "Ringrazio club e tifosi per il sostegno, mi avete fatto sentire meno sola" (FOTO)

Giada Greggi, centrocampista della Roma Femminile, ha pubblicato un post sui suoi social network per ringraziare il club e i tifosi giallorossi per il sostegno ricevuto dopo l'operazione a cui si è sottoposta in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore destro. Questo il post: "Vorrei ringraziare la Roma , il Coach, lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento particolare. I vostri messaggi mi hanno trasmesso una carica incredibile e soprattutto mi hanno fatto sentire meno sola. ⁣ Tornerò più forte di prima".

Vorrei ringraziare l’ @OfficialASRoma , il Coach, lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento particolare. I vostri messaggi mi hanno trasmesso una carica incredibile e soprattutto mi hanno fatto sentire meno sola. ⁣ Tornerò più forte di prima?❤️⁣ pic.twitter.com/Lvh6VYNyex — Giada Greggi (@GiadaGreggi) October 8, 2020