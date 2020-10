Instagram, Villar suona la carica: "Pronti per domani" (FOTO)

La Roma si prepare a scendere in campo domani sera alle 18:55 nella gara di esordio del proprio girone di Europa League contro lo Young Boys. I giallorossi sono atterrati oggi in Svizzera e nel pomeriggio si è tenuta la consueta conferenza stampa pre gara a cui ha preso parte anche Gonzalo Villar. Il giocatore in serata attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto caricare la squadra in vista dell'impegno di domani sera con la scritta: "Pronti per domani".