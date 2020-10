Instagram, Villar accoglie Mayoral: "Benvenuto in squadra" (FOTO)

La Roma nella mattinata di oggi è tornata in campo a Trigoria dopo la vittoria arrivata sabato contro l'Udinese. In campo per la prima volta in maglia giallorossa è sceso anche Borja Mayoral, nuovo acquisto della formazione allenata da mister Fonseca. Per dargli il benvenuto Gonzalo Villar ha voluto postare una fotografia insieme a lui sul proprio profilo Instagram in cui si può leggere: "Benvenuto in squadra e a Roma fratello".