Instagram, Spinazzola: "Bravi a ribaltare la partita". Kumbulla: "Serata magica". Perez: "+3, daje!". Vereotut: "Vittoria di carattere" (FOTO)

La Roma vince in Europa League e i giocatori giallorossi festeggiano, anche sui social. Fra questi Leonardo Spinazzola, una delle pedine con cui Paulo Fonseca ha letteralmente cambiato l'inerzia della partita, che dopo la rete di Nsame aveva preso una brutta piega. L'esterno sinistro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti del match, commentandoli così: "Bravi a ribaltare l’inerzia del match nel finale e portarci a casa questa prima vittoria europea della stagione"

Pensiero 'social' condiviso anche da Bruno Peres, autore del momentaneo gol del pareggio della Roma al minuto 69 su bell'assist di Dzeko. Il brasiliano manifesta la sua fede, poi commenta così il match: "Troppo felice per la vittoria, avanti così".

Non si fa attendere, poi, il commento di Carles Perez. L'attaccante esterno festeggia così la vittoria: "+3 punti! L'inizio in Europa che volevamo. Questa è la strada da seguire. DAJE"

Festeggia anche il match winner. Marash Kumbulla ha infatti pubblicato tre immagini della serata sul proprio profilo Instagram commentandole così: "Esordio in Europa League, primo gol in giallorosso e vittoria: una serata magica! Complimenti a tutti i miei compagni, siamo una grande squadra e non molliamo mai. Ora testa al campionato. Forza Roma!"

Contento del ritorno in campo e dei 3 punti Juan Jesus, che commenta così in un post: "Contento di essere tornato in campo e aiutare i miei compagni in una partita difficile, vittoria importantissima!"

Così invece Jordan Veretout: "Una vittoria di rimonta e carattere: importante partire con il piede giusto in Europa!"