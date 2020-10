Instagram, Smalling si prepara al primo allenamento a Trigoria: "Buongiorno giallorossi" (FOTO)

Chris Smalling è di nuovo un giocatore della Roma. Il difensore inglese ha aspettato fino all'ultimo minuto di mercato per tornare a vestire la maglia giallorossa e ieri, giorno del suo sbarco nella Capitale, era evidente la sua felicità nell'essere accolto da una cinquantina di tifosi all'aeroporto di Ciampino. Oggi Smalling scenderà in campo per il primo allenamento stagionale a Trigoria e per festeggiare ha postato una fotografia sul proprio profilo Instagram con la scritta "Buongiorno Giallorossi".

