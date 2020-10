Dopo un'estenuante trattativa col Manchester United, il ritorno a Roma e i problemi al ginocchio, ieri Chris Smalling è tornato in campo con la maglia giallorossa. Nonostante il risultato e la prestazione della squadra - 0-0 col CSKA Sofia in Europa League - il difensore inglese ha espresso su Instagram tutta la sua gioia per il rientro a Roma: "It feels good to be back!" (È bello essere tornato").