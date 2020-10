Instagram, Smalling: "Appena arrivato qui ho capito che Roma sarebbe diventata casa mia" (FOTO)

Chris Smalling, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un video confezionato dalla Roma in occasione del suo ritorno nella Capitale allo scadere della sessione estiva di calciomercato. Il difensore ha pubblicato anche un messaggio rivolto ai tifosi giallorossi: Questo il suo post: "Sono arrivato l'estate scorsa e, anche se all'epoca era in prestito, ho capito subito che sarebbe stata la mia casa. Non vedo l'ora di ricominciare, l'avventura continua, godetevela!".