Instagram, Riise fa gli auguri a Ranieri: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me"

"Grazie mille per tutto quello che hai fatto per me mister. Buon compleanno!" con questo messaggio pubblicato su una story Instagram, l'ex giallorosso John Arne Riise ha mandato gli auguri, con un giorno di ritardo, al tecnico Claudio Ranieri. I due hanno trascorso insieme la stagione 2009/10 alla Roma in cui la squadra sfiorò l'impresa di rimontare l'Inter in testa al campionato.