Instagram, Perotti elogia Pedro: "Sei un crack fratello" (FOTO)

Vince ancora la Roma, che batte 5-2 il Benevento. Come nella trasferta di Udine, il protagonista è Pedro, che prima pareggia l'iniziale vantaggio campano poi prende per mano la squadra. E su Instagram sono arrivati anche i complimento dell'ex compagno in giallorosso Diego Perotti, che lo ha elogiato cosi: "Che crack che sei fratello"