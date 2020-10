Instagram, Pedro tocca quota 6 milioni di followers. Per festeggiare mette in palio 6 maglie (VIDEO)

Pedro può festeggiare un altro traguardo raggiunto in carriera, anche se più che sportivo è social. Il giocatore spagnolo della Roma infatti ha toccato quota 6 milioni di followers sul proprio profilo Instagram e per festeggiare ha deciso di mettere in palio 6 sue maglie. Questo il messaggio del giallorosso apparso insieme a un video pubblicato sul proprio profilo Instagram: "6.000.000 su Instagram! Sei milioni di volte grazie! Per festeggiare questo traguardo, regalo sei maglie. Partecipa al sorteggio: seguimi e metti ‘like’ a questo messaggio".