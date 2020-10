Instagram, Pedro: "Partita molto difficile ma buona vittoria della squadra" - Pau Lopez: "Brava Roma" (FOTO)

Sul campo dello Young Boys sono arrivati i primi tre punti della Roma in Europa League. Un tassello importante per rendere fin da subito più agevole il cammino nel girone. Pedro, schierato da Fonseca nell'undici titolare nella gara di ieri, ha celebrato il successo giallorosso tramite un post su Instagram. Questo il messaggio dello spagnolo: "Partita molto difficile ma buona vittoria di tutta la squadra per iniziare in Europa. Avanti così!! DAJE Roma!!"

Arriva anche l'esultanza di Pau Lopez che commenta così la vittoria in cui si è reso protagonista con una bella parata nel finale: "Brava Roma!".