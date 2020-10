Instagram, Olsen: “Orgoglioso e onorato, non vedo l’ora di iniziare con l’Everton”

Quella di Robin Olsen all’Everton è stata l’ultima cessione della Roma in questa sessione appena conclusa di calciomercato. Il portiere svedese è stato ceduto in prestito al club di Ancelotti e non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura, come testimonia il suo ultimo post su instagram: “Non vedo l’ora di iniziare, Everton, sono orgoglioso e onorato! Un grande grazie a tutti quelli che hanno avuto un ruolo in questa operazione e come sempre al mio agente Hasan Cetinkaya”