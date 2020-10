Instagram, Mayoral: "Felice per questa nuova sfida, orgoglioso di far parte di questa squadra" (FOTO)

Arrivato oggi nella Capitale, dopo le visite mediche Borja Mayoral ha firmato il contratto con la Roma: l'attaccante arriva dal Real Madrid in prestito biennale con diritto di riscatto. Ad Instagram, poi, lo spagnolo ha affidato le sue sensazioni per la nuova avventura: "Feliz e ilusionado por este nuevo reto. Orgulloso de formar parte de este equipo. / Felici ed entusiasti di questa nuova sfida. Orgoglioso di far parte di questa squadra".