Instagram, Marchizza: "Ho qualche sintomo ma tutto sommato sto bene"

«Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho qualche sintomo ma tutto sommato sto bene e da oggi combatterò questo maledetto virus che ci sta rovinando la vita da un pò di tempo». Il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza, attraverso Instagram, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. In mattinata lo Spezia, tramite una nota, aveva comunicato la positività del giocatore al Covid-19 riscontrata in ritiro con la Nazionale Under 21.