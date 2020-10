La Roma batte 5-2 il Benevento in casa e raccoglie la seconda vittoria consecutiva, dopo l'1-0 di Udine. Dopo il match, Gianluca Mancini ha affidato ad Instagram la sua gioia: "Vincere, migliorarsi e crescere. Sempre di più, partita dopo partita. Avanti Roma!", il messaggio del difensore.

All'esultanza social si unisce anche Leonardo Spinazzola: "Una bella vittoria per riprendere al meglio dopo la pausa. Ora rimaniamo concentrati per partire subito bene anche in Europa".