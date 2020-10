Instagram, l'emozionante dedica di uno studente a Zaniolo: "A te che mi hai insegnato a rialzarmi, affinché niente possa fermarmi" (FOTO)

Nicolò Zaniolo prosegue il proprio percorso di riabilitazione per tornare in campo il prima possibile insieme ai compagni giallorossi, e l'affetto dei fan continua a essere elevato. Lo stesso numero 22 della Roma ha ripostato attraverso il proprio profilo Instagram la storia di un giovane studente che ha scelto di scrivere una poesia su di lui. Queste le parole dedicata a Zaniolo: "A te che brilli come una stella, a te che rendi rendi ogni mia giornata bella. A te che mi fai sperare che niente può farmi tremare. A te che mi hai insegnato a rialzarmi, affinché niente possa fermarmi".