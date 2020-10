Instagram, Kumbulla: "Concentrati per l'esordio in Europa League" (FOTO)

La Roma si prepare a scendere in campo domani sera alle 18:55 nella gara di esordio del proprio girone di Europa League contro lo Young Boys. I giallorossi sono atterrati oggi in Svizzera e nel pomeriggio hanno svolto il consueto allenamento di rifinitura prima della gara. Il difensore giallorosso Marash Kumbulla ha voluto caricare la squadra in vista di domani sera attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto accompagnato dalla frase: "Concentrati per l'esordio in Europa League".