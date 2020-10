Instagram, Kluivert: "Pronto a dare il massimo per il Lipsia" (FOTO)

Mentre Diego Perotti saluta definitivamente la Roma, Justin Kluivert si trasferisce in prestito al Lipsia. L'olandese ha mostrato così tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura in Bundesliga: "Delighted to be a part of this amazing club, I am ready to give my all for Lipsia" ("Felice di far parte di questo fantastico club. Sono pronto a dare il massimo"), il messaggio affidato ad Instagram.