Instagram, Farelli: "Dedicato a chi c'era prima e sarà con me anche al risveglio da questo sogno" (FOTO)

Grande soddisfazione per Simone Farelli, che a 37 anni ha ricevuto la chiamata della Roma per il ruolo di terzo portiere. E l'estremo difensore, su Instagram, ha manifestato tutta la propria gioia dopo i primi allenamenti a Trigoria con un lungo post su Instagram: "Tutto fu ambìto e tutto fu tentato. Quel che non fu fatto io lo sognai; e tanto era l'ardoreche il sogno eguagliò l'atto......dedicato a chi c'era prima di tutto questo e sarà con me anche al risveglio da questo sogno..."