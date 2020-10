Compie 60 anni oggi Diego Armando Maradona e al coro degli auguri per il 'Pibe de oro' si è aggiunto anche Bruno Conti, ex campione giallorosso ed ora dirigente del club: "Grande Diego tanti auguri per i tuoi 60 anni un abbraccio grande". Ad accompagnare il messaggio, Conti ha condiviso un'immagine dei due ai tempi in cui Maradona militava nel Napoli.