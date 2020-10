Instagram, Borja Mayoral saluta tifosi ed ex compagni del Levante: «Vi porterò nel cuore»

Da ieri è ufficialmente un giocatore della Roma. Borja Mayoral ha salutato questa mattina il Levante, club in cui ha giocato per due anni prima del trasferimento dal Real Madrid (proprietario del suo cartellino), al club giallorosso.

"Lascio il club in cui mi sono divertito per 2 stagioni in campionato. Dal mio arrivo il trattamento che ho ricevuto è stato straordinario - ha scritto su Instagram - Prima di tutto, vorrei ringraziare il presidente Kiko Catalan per aver avuto fiducia in me e per aver messo tutto il suo impegno per farmi arrivare. Poi ringrazio l'allenatore, lo staff tecnico e i dipendenti del club per avermi aiutato ogni giorno a essere un giocatore migliore, una persona migliore e anche per essere stati una parte fondamentale di questi 2 anni di apprendistato

Poi vorrei ringraziare i miei compagni per aver condiviso con me tanti bei momenti che resteranno nella mia memoria per tutta la vita

Infine, vorrei ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento. Auguro a tutti voi buona fortuna per il futuro. VI porterò sempre nel mio cuore. Forza Levante!"