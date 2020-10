FOTO - Relax per Fonseca post vittoria ad Udine: pranzo a Santa Severa

Dopo aver vinto ieri sera sul campo dell'Udinese - primo successo in campionato sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin -, Paulo Fonseca ha concesso ai giallorossi un giorno di riposo. E anche il portoghese ha approfittato per trascorrere una domenica in relax a pranzo presso il ristorante "L'isola del pescatore" a Santa Severa.

Poi foto di rito, come condiviso dal profilo del ristorante: "Tre punti a Udine e pranzo al mare...weekend perfetto per il mister". E tra i 'like' allo scatto c'è anche quello di Francesco Totti.