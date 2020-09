Zaniolo, la vicinanza del mondo del calcio. Mancini: "Sono sicuro che tornerai più forte di prima". Milan e Inter: "Siamo tutti con te" (FOTO)

Ad otto mesi dal primo terribile infortunio al crociato del ginocchio destro, oggi è arrivata un'altra doccia fredda per Nicolò Zaniolo, con la conferma della lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il mondo del calcio ha subito iniziato a mostrargli tutta la vicinanza possibile, come testimoniano i messaggi di Milan e Inter: “Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo!”, ha scritto l'account twitter della società rossonera. "Forza Nicolò, siamo tutti con te", è invece il messaggio dei nerazzurri.

Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon!

Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! ?? — AC Milan (@acmilan) September 8, 2020

Tanti messaggi per Nicolò, come quello del ct della Nazionale Roberto Mancini: "Può suonare banale dire che tornerai più forte di prima, ma sono sicuro che tu ci riuscirai, forza Nicolò". Dopo Milan ed Inter, arrivano anche i pensieri di altri club: "Nico hai dimostrato a più riprese di essere un campione. Supererai anche questa. Tutta l'Entella è con te", ha scritto la Virtus Entella. "Forza Nicolò, saprai rialzarti anche questa volta più forte di prima", fa eco il Lecce.

Può suonare banale dire che tornerai più forte di prima, ma sono sicuro che tu ci riuscirai, #ForzaNicolo ??❤️ — Roberto Mancini (@robymancio) September 8, 2020