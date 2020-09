VIDEO - Instagram: Totti...e la caccia al topo perduto

Continua la simpatica caccia al topo in casa Totti. Nei giorni scorsi, infatti, Ilary Blasi aveva documentato sul proprio profilo Instagram la ricerca di un piccolo roditore che si era intrufolato in casa. E oggi la storia si è ripetuta, ma a dare la caccia al topo ci ha pensato direttamente l'ex capitano giallorosso, che armato di scopa si è messo alla ricerca del piccolo roditore. Ecco come è andata: