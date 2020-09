VIDEO - Instagram, Kumbulla si ambienta alla Roma: "Primo giorno in una nuova casa"

Nemmeno il tempo di disfare le valigie che è già tempo, per Marash Kumbulla, di partire di nuovo. Stavolta, però, lo farà con i suoi nuovi compagni di squadra proprio in direzione della città che lo ha ospitato fino a pochi giorni fa, per giocare la prima di campionato in maglia giallorossa. Il difensore albanese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che sintetizza le sue prime ore da calciatore della Roma: "Primo giorno in una nuova casa", il commento del giocatore.