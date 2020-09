VIDEO - Il Flaco ci prova: Pastore lavora in palestra con un personal trainer

Nicolò Zaniolo è solo l'ultimo dei numerosi infortuni che hanno afflitto la Roma nelle ultime stagioni. Uno dei casi più eclatanti è quello di Javier Pastore, che dal suo arrivo nella Capitale non è mai riuscito a trovare continuità a causa dei diversi problemi fisici con cui è stato costretto a fare i conti. L'argentino - che sta recuperando dall'operazione all'anca - però non molla e continua a lavorare per provare a tornare a disposizione di Fonseca il prima possibile. Il Flaco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie in cui è intento a svolgere un lavoro in palestra insieme ad un personal trainer. Attualmente i tempi di recupero non sono ancora certi.