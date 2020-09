Twitter, Mkhitaryan sul conflitto tra Armenia e Azerbaigian: "Abbiamo il diritto inalienabile di vivere nella nostra patria"

Altissima tensione, nel Caucaso, fra Armenia a Azerbaigian, dove l'esercito azero ha bombardato le forze indipendentiste armene. E su twitter, il giallorosso Mkhitaryan, ha parlato di questo momento difficile per il suo paese: "Abbiamo il diritto inalienabile di vivere nella nostra patria senza una minaccia esistenziale. I nostri figli hanno il diritto di vivere in pace piuttosto che nascondersi nei rifugi. Sono sempre al fianco della mia nazione. Chiedo alla comunità internazionale di alzarsi con urgenza e di aiutare a fermare le azioni militari contro la pace e la sicurezza regionali. Mi sono svegliato stamattina apprendendo dell'attacco su larga scala dell'esercito azero che prende di mira la popolazione civile a Stepanakert e nelle aree circostanti.

We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters.

I always stand by my Nation?#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT

