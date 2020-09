Twitter: l'Uefa celebra il primo di Totti in Europa (VIDEO)

La Champions League celebra la storia di Francesco Totti. Tramite l'account Twitter della massima competizione europea, la Uefa, ha ricordato il primo gol segnato in Europa dall'ex capitano giallorosso il 4 settembre del 1994 (in Coppa Uefa contro l'Aalst. Nel tweet vengono ricordati anche i 17 gol messi a segno dall'ex numero 10 in Champions League.





? @Totti scored his first goal for @OfficialASRoma on this day in 1994.

He got over 300 goals for the ?, including 17 in the #UCL.

Tell us your club and their icon ? pic.twitter.com/2P4isdDWdA



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 4, 2020